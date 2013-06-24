Рік, який минув, став безжальним на події, що шокували весь цивілізований світ. Але ми вистояли, показавши свою згуртованість та силу духу. Вистояли, вписавши в історію славетні імена героїв.

У підручниках з Новітньої історії України з’являться розділи з героїчної оборони Києва і Харкова, Чернігова та Ізюма, Авдіївки і Бахмута. Буде незламний Маріуполь, звільнений Херсон, буде Запоріжжя і Миколаїв… Буде наша єдність з заходу на схід і з півночі на південь.

Ми з Вами будемо пам’ятати все. Бо неможливо стерти з пам’яті рідних обличь з Бучі і Гостомеля, Ірпеня і Бородянки. Ми будемо пам’ятати, щоб не повторити. Ми будемо пам’ятати, щоб мирно жити далі.

Я вірю, що Новий рік принесе нам довгоочікувану Перемогу та повернення до рідних домівок чоловіків і дружин, братів і сестер, синів і доньок. І всі вони повернуться героями!

Ми не десятки, а сотні, тисячі і мільйони разів переконувалися у тому, що наш дух – не зламати, нашої надії – не принизити, наш рід – не викорінити.

Тільки з вірою у перемогу будемо наближати повернення миру. Наша земля – належить нам, наші традиції – нетлінні, наші святині – вічні!

Україна була! Україна є! Україна буде!

Слава Україні

Разом переможемо!

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України

генерал-лейтенант Сергій НАЄВ