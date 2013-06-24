Сьогодні, 28 березня 2022 року, розпочався третій тиждень навчання в умовах воєнного стану через небачену агресію російської федерації проти України. Про продовження навчального процесу в УкраїніпоінформувавМіністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Про це повідомляє Урядовий портал.

За інформацією департаментів освіти та науки обласних військових адміністрацій, у 13 областях усі ЗЗСО організували освітній процес за дистанційною формою навчання.

У школах 4 областей частково організовано дистанційний процес або канікули.

У 5 областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено.

У 2 областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес наразі не продовжується.

Інформація про одну область відсутня через активні бойові дії в регіоні.

Для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», а також навчатися у приватних школах, які надають безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах.

Крім того, створено Всеукраїнський онлайн розклад, відбувається трансляція відеоуроків для школярів 5-11 класів на телеканалах «ПЛЮСПЛЮС», «Піксель» і «Суспільне», а також платформах онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet. tv і Volia tv.

Сергій Шкарлет зазначив, що тимчасово внутрішньо переміщені діти мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.

За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областях, зросла та сягає близько 51 тис. учнів.

Щодо закладів дошкільної освіти

У 8 областях частина садочків використовує елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями та батьками.

У 6 областях деякі садочки поновили роботу в звичному форматі.

У решті областей наразі освітній процес не відбувається.

Також Міністр нагадав, що Міністерство освіти і науки України разом з ЮНІСЕФ запустили дитячий онлайн-садокНУМО з відеоматеріалами для дітей віком від 3 до 6 років.

Нагадаємо, Всеукраїнський розклад тепер містить і онлайн-уроки з фізичної культури.