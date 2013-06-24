Сьогодні, 13 червня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про початок чотирнадцятого тижня навчання в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, частина ЗЗСО 17 областей України продовжує освітній процес у дистанційній або змішаній формі, частина завершила навчання. У 4-х областях освітній процес завершено повністю. У 4-х регіонахУкраїни навчання в частині закладів організовано в дистанційній формі, частково призупинено або завершено освітній процес»,– зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр повідомив, що кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає понад 79 тис. осіб.

Станом на 9 червня 2022 року понад9 тис. 200 шкілзавершили освітній процес. Понад 2 млн 900 тис. дітей закінчили 2021-2022 навчальний рік.

Також Міністр повідомив про організацію роботи закладів дошкільної освіти.

У 20-ти областях України садочки продовжують роботу з вихованцями.

Понад 2 тис. 600 закладів дошкільної освіти використовують елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями і батьками.

Понад1 тис. 400 садочків працюють у звичному форматі, понад1 тис. 400 закладівстворили чергові робочі групи, а понад 130 садочків продовжують роботу у змішаному форматі.

Понад 5 тис. 200внутрішньо переміщених дітей навчаються у закладах дошкільної освіти.

У решті областей освітній процес наразі не відбувається.

Нагадаємо, майже 230 тис. потенційних учасників НМТ підтвердили намір скласти тестування.