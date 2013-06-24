Український письменник, поет, перекладач і музикант Сергій Жадан став лауреатом цьогорічної Премії миру німецької книжкової торгівлі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформаціюОпікунської ради премії.

«Ми вшановуємо українського письменника та музиканта за його видатну мистецьку творчість та гуманне ставлення, звернене до людей, які воюють, і допомагає їм, ризикуючи своїм життям», - зазначило журі.

Відзначається, що в своїх романах, нарисах, віршах та пісенних текстах Сергій Жадан переносить нас у світ, який зазнав великих потрясінь і водночас живе традиціями. Його тексти розповідають, як війна і руйнування входять у цей світ і стрясають людей. При цьому письменник знаходить власну мову, показуючи нам те, чого багато хто довго не хотів бачити. «...У поетично-радикальному тоні Сергій Жадан досліджує, як попри все насильство люди в Українінамагаються вести незалежне життя, позначене миром і свободою», - йдеться у дописі.

Свої тексти Жадан пише українською, але також перекладає поезію з німецької, англійської, білоруської та російської мов. Заснований ним благодійний фонд Сергія Жадана підтримує освітні та культурні ініціативи в зоні бойових дій на сході України з 2017 року.

Письменник живе у Харкові, де організує концерти, рятує людей із зруйнованих кварталів, читає вірші та надає допомогу по місту. Його останні статті про ситуацію в Україні – це сучасні документи про те, як люди, що там живуть, намагаються організувати своє повсякденне життя в умовах насильства та погроз, наголошують організатори Премії.

Церемонія вручення премії відбудеться 23 жовтня 2022 року у Франкфурті. Вона присуджується з 1950 року, розмір винагороди становить 25 тисяч євро.

Український автор подякував німецьким друзям за премію і наголосив на важливості присутності України в німецькому інформаційному просторі. «Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само. Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому сьогодні кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу», - написав Жадан у Фейсбуці.

У період 12-23 жовтня проходитиме Франкфуртський книжковий ярмарок.