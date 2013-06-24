За результатами піврічної роботи сервісу автоматичної оцінки нерухомості Фонд держмайна України, у співпраці з Мінагрополітики та Держгеокадастром, доопрацював його функціонал.

У роботі сервісу покращилася якість розрахунків оціночної вартості земельних ділянок та нерухомості в тих локаціях, де були відсутні аналоги для її розрахунку.

Раніше ключова проблема полягала в тому, що оціночна вартість деяких земельних ділянок розраховувалася некоректно. Це в свою чергу створювало незручності для учасників ринку землі, адже, виходячи з показника оціночною вартості, вираховується податок при купівлі-продажу (міні) земельної ділянки. Крім того, вартість її продажу не може бути нижчою від її оціночної вартості.

«Сервіс автоматичної оцінки – дуже зручний інструмент, який може істотно спростити і здешевити укладення угоди для сторін. Але через недостатню кількість угод для порівняння та некоректне внесення до бази інформації про деякі угоди в роботі сервісу траплялися випадки некоректного обчислення оціночної вартості. Ситуація ускладнюється тим, що середні ціни можуть спотворюватися окремими угодами, де сільськогосподарські землі купуються за цінами для несільськогосподарських земель, із прицілом на їх використання для інших потреб», – розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Міністр підкреслив, що завдяки співпраці Мінагрополітики, Держгеокадастру та Фонду держмайна в напрямі удосконалення алгоритму розрахунку оціночної вартості ринок сільгоспземель отримав новий потужний поштовх до розвитку.

За словами заступниці Голови Фонду держмайна Юлії Бєлової, Сервіс автоматичної оцінки постійно наповнюється даними з реальних угод на ринку та покращується фахівцями Фонду для створення ефективного й безкоштовного інструмента визначення вартості нерухомості.

«Модернізація сервісу автоматичної оцінки нерухомості відбулася з урахуванням відгуків споживачів. Фонд державного майна співпрацює з усіма учасниками цього процесу: Міністерством аграрної політики, Нотаріальною палатою України, професійними оцінювачами та враховує необхідні пропозиції при оновленні сервісу. Така актуалізація відбуватиметься і в майбутньому», – заявила Юлія Бєлова.

Вона також додала, що змінилися на краще алгоритми розрахунку оціночної вартості як земельних ділянок, так і деяких типів житлової нерухомості, зокрема, гуртожитків.