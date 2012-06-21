Цукровий завод ТОВ «Панда» (Селищанський цукровий завод на Черкащині) першим почав переробляти цукрові буряки нового врожаю. Загалом у Національній асоціації цукровиків України «Укрцукор» цьогоріч запланували роботу 33 цукрових заводів.

На 2021/2022 маркетинговий рік в Україні передбачають виробництво цукру на рівні 1,4 мільйона тонн, що на 30% більше, ніж торік у той самий період. З урахуванням чималих перехідних залишків (422 тисячі тонн) на початок минулого МР загальна пропозиція цукру становитиме 1,74 мільйона тонн. Цього буде цілком достатньо для задоволення внутрішнього попиту, обсяг якого Міністерство економіки оцінює в межах 1,25 мільйона тонн.

Цукрова галузь має змогу виробляти до 2 мільйонів тонн бурякового цукру на рік, що повністю забезпечує внутрішні потреби країни (1,1—1,2 мільйона тонн). 2020/2021 маркетингового року через несприятливі погодні умови в Україні виробили 1,1 мільйона тонн, що на 25% менше, ніж 2019/2020 МР.