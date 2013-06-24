Сезон пікніків і кліщів — в розпалі. Щоб відпочинок на природі не закінчився укусом комахи, необхідно убезпечити себе і дітей.

Про те, як це зробити і які заходи вживати в разі укусу кліща, розповіла лікарка-педіатриня в клініці ISIDA Ірина Растєряєва, повідомляє ТСН.

Правила безпеки

Кліщі — це переносники і збудники хвороби Лайма та кліщового енцефаліту. Кліщовий енцефаліт руйнує центральну і периферичну нервову системи, що призводить до паралічу кінцівок. У деяких випадках — до смертельного результату. Хвороба Лайма менш небезпечна, але при відсутності лікування може порушити роботу серця, печінки, суглобів. відбувається після укусу кліща, який був інфікований вірусом енцефаліту або бактеріями Боррелем, але не завжди.

Але оскільки ризик є, і він немаленький, збираючись на пікнік:

Одягніть закритий приталений одяг світлих відтінків — кофту з довгим рукавом, високі шкарпетки, завужені до низу штани. На світлому одязі легше побачити кліща, ніж на темному. А якщо він приталений, комасі складніше знайти місце для укусу і присмоктатися до шкіри. Оглядайте себе і дітей кожні 1,5-2 години;

Одягніть головні убори, щоб захистити від укусу кліща шкіру голови; Обробіть одяг аерозолем від кліщів, на шкіру нанесіть крем. Для дітей використовуйте тільки дитячі засоби захисту; Розчистіть місце для пікніка — приберіть сухі гілки, листя, скошену траву. Не сидіть у високій траві, в тіні невисоких кущів, оскільки саме там живуть кліщі, а не на деревах. Слідкуйте за тим, де грають діти; Покладіть в дорожню аптечку йод, хлоргексидин або перекис водню, нитку, пінцет або щипці для видалення кліщів. Щипці — недорогий багаторазовий інструмент. Після укусу кліща я рекомендую звернутися за допомогою до лікаря. Але, якщо ви далеко від міста, кліща доведеться витягувати самостійно. Чим довше він перебуває в шкірі, тим вищий ризик зараження — кліщ випускає слину в кров; Після поверненню додому огляньте одяг, сумки, домашніх вихованців і один одного на предмет наявності кліщів. Приділіть увагу животу, паху, пупку, шиї, складкам під грудьми, шкірі за вухами, підколінним ямкам. Це улюблені місця кліщів. Одяг, сумки, пледи виперіть.

Дії у разі укусу кліща

Якщо ви виявили на собі кліща, не панікуйте. Заспокойтеся і попросіть рідних про допомогу. Якщо кліщ укусив дитину, намагайтеся витягти кліща в ігровій формі, не загострюючи увагу на небезпеці.

Протягом 72 годин після укусу зверніться до лікаря. Або, по можливості, самостійно дістаньте комаха зі шкіри за допомогою пінцета, щипців або нитки. Головне — дістати комаха цілком. Не можна змащувати місце укусу бензином, соняшниковою олією, жирним кремом для рук. У кліща закупоряться дихальця, і він мимоволі стане випускати в кров слину. Ризик заразитися підвищується. Обробіть місце укусу йодом і заклейте дихальним пластиром. Помістіть кліща в чисту герметичну ємність з невеликим шматочком вологої вати. І відвезіть в лабораторію для проведення дослідження на предмет інфікування хворобою Лайма або кліщового енцефаліту. Під час вагітності це потрібно зробити обов'язково. На 21 день після укусу здайте аналіз на наявність в організмі бактерій Боррелем. Вони провокують розвиток хвороби Лайма. Протягом місяця стежте за своїм самопочуттям.

Підвищення температури, мороз, головний або м'язова біль, поява червоної плями з блідим центром на місці укусу можуть сигналізувати про зараження. За наявності таких симптомів негайно покажіться лікареві. У деяких випадках характерні симптоми з'являються пізніше, ніж через 30 днів після укусу.

Профілактичне приймання антибіотиків починається на 1-3 день (протягом 72 годин) після укусу кліща за призначенням лікаря. Пізніше приймання ліків не виправдане, як і самовільне вживання антибіотиків.

Також я раджу регулярно скошувати і прибирати траву, якщо ви живете в приватному будинку. Кліщі активні від березня до листопада. Піки активності комах припадають на квітень-травень і серпень-вересень.

Щоб не боятися зустрічі з кліщами я раджу вакцинуватися. Вакцина проти кліщового енцефаліту — це єдиний надійний метод захисту. Ефективність щеплення становить 95%. Жоден крем або аерозоль не забезпечить вам такий відсоток захисту. Імунітет до кліщового енцефаліту виробляється протягом 2-3 тижнів. Повторна вакцинація проводиться кожні три роки. У сезон кліщів може застосовуватися екстрена вакцинація — дві дози вакцини вводяться з інтервалом в два тижні. Стандартна — з інтервалом в 1-3 місяці або 1-7 місяців залежно від вакцини. Обидві схеми вакцинації безпечні як для дітей, так і для дорослих. Діткам вакцинація показана з 6-12 місяців, оскільки вони схильні до більш важкого перебігу кліщового енцефаліту в разі зараження.

Всім міцного здоров'я!