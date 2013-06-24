Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.
При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:
- довіряти тільки офіційним ресурсам (наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua) та платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua/),
- не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
- у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,
- дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.
Будьте пильними!