Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

- довіряти тільки офіційним ресурсам (наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua) та платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua/),

- не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,

- у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,

- дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Будьте пильними!