Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У понеділок із Донеччини до Києва відправилися гірники майже всіх місцевих шахт державної власності, які наступного дня візьмуть участь у пікетуванні приміщення Верховної Ради. В акції протесту візьмуть участь понад 300 шахтарів з Донецької та Луганської областей, очікується також делегація колег із вугільних підприємств західних регіонів.
Серед головних вимог гірників – погашення заборгованості по заробітній платі, оскільки цей борг на державних шахтах, за інформацією Незалежної профспілки гірників України, становить вже понад 700 мільйонів гривень. «Також гірники хочуть підтримати важливий законопроект, що передбачає виділення фінансової допомоги державним шахтам у розмірі 2,8 мільярда гривень до кінця року. Ще залишається надія, що здоровий глузд переможе і депутати проголосують за цей документ», – каже лідер НПГУ Михайло Волинець.
Ситуація на вугільних підприємствах Донеччини справді вимагає невідкладного вирішення фінансових проблем. Приміром, у Селидовому через заборгованість по зарплаті гірники шахт «Кураховська» та «Україна» ДП «Селидоввугілля» припинили роботу і на знак протесту на якийсь час навіть перекрили автомобільну трасу Дніпропетровськ-Покровськ-Маріуполь. Також робітники зупиняли шахтні автобуси, в яких колеги їхали на зміну, і не пускали їх до своїх напівзупинених підприємств. За словами гірників згаданих шахт, востаннє вони отримали частину заробітку за квітень і досі чекають зарплату за травень.