Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Попри те, що в багатьох європейських країнах система повернення людини до суспільства працює вже понад 200 років, термін «пробація», що означає відповідальність особи за скоєний злочин без позбавлення волі, в українському законодавстві з’явився порівняно недавно разом з ухваленням у 2015 році Закону «Про пробацію».

Система пробації передбачає роботу з особами, які вчинили злочин, без ізоляції їх від суспільства – надання їм соціальної і психологічної підтримки й допомоги та, безперечно, – нагляд і контроль за правопорушником під час перебування на пробації.

Для старту пілотного проекту Харків вибрано невипадково, адже, за словами директора Державної установи «Центр пробації» Олега Янчука, – це місто з великим науковим потенціалом і розвиненим громадянським рухом. На думку фахівців саме Харків здатен реалізувати європейські практики роботи з особами, які перебувають у конфлікті з законом, забезпечивши ефективне інтерактивне середовище для досягнення позитивних результатів у реабілітації правопорушників.

Офіс пробації відкрили за підтримки «NORLAU (Норвезька місія радників з питань верховенства права в Україні) Проект пробації» в приміщенні Держпрому, де заздалегідь за сприяння проектів міжнародної технічної допомоги «Підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні» NORLAU та «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE) проведено капітальний ремонт службового приміщення загальною площею 141,1 квадратних метра.

Тут передбачено робочі місця для працівників органу пробації, що оснащені комфортними меблями та сучасним комп’ютерним обладнанням (так звана «закрита зона»), а також простір для індивідуальної і групової роботи із засудженими (відкрита зона).

На базі офісу впроваджуватимуться пробаційні програми, групові та тренінгові заняття, організовані за участю партнерських організацій – центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центром зайнятості, громадськими та благодійними організаціями тощо. Окрім того, в офісі розміщено обладнання для профорієнтації суб’єктів пробації в онлайн-форматі.

У церемонії відкриття взяли участь заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, Надзвичайний і повноважний посол Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад, керівництво області, представники Державної установи «Центр пробації», різних організацій.

«Ми будуємо пробацію, яка для нашої держави значною мірою нова і починається ще на етапі досудового слідства. Робимо аналіз життєдіяльності людини та визначаємо конкретні проблеми, з якими потрібно працювати, щоб людина не скоїла повторний злочин. Якщо бачимо, що є шанс виправитися без позбавлення волі – інформуємо про це суд, і якщо суд прийме таке рішення, починаємо працювати з людиною», – розповів Олег Янчук.

Він також зазначив, що завдяки роботі харківського Центру ювенальної пробації, який відкрили за підтримки канадських партнерів, кількість повторних злочинів серед дітей знизилася.

Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад акцентував увагу на тому, що формат роботи, запропонований місією норвезьких радників з питань верховенства права, дає конкретні результати. Сучасний офіс відповідає викликам реформування служби, коли шанобливе ставлення до особистості стане надійним фундаментом для змін у суспільстві і для підвищення рівня безпеки людей.

Як повідомила начальник філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області Марина Гричанюк, в офісі працюватимуть співробітники Слобідського підрозділу центру. Після того як людину поставлять на облік, фахівці проведуть оцінку його потреб і складуть індивідуальний план роботи. Залежно від цього з людиною спілкуватимуться особисто, а також сформують невеликі групи людей зі схожими проблемами. Проводитимуть тренінги з постановки цілей, надаватимуть юридичну, психологічну, інформаційну допомогу, допоможуть визначитися з професією, побороти залежність тощо.

«Раніше просто виконувалося покарання. Людині давався випробувальний термін, вона стояла на обліку, приходила відмічатися, формально приносила довідки, а коли покарання закінчувалося, матеріали направлялися до суду, і людину знімали з обліку. Зараз робота спрямована на особистість. Ми не розглядаємо людину, яка вчинила злочин, поза суспільством. Це такий же громадянин, який оступився, у якого, можливо, не було хорошої сім’ї, і виправляємо недоліки. Ми замінюємо психологів, мотиваторів, друзів, створюємо середовище, в якому людина може змінитися», – наголосила Марина Гричанюк.

На разі у Харкові з цією проблемою працює багато громадських організацій і волонтерів. Багато років у місті існує Центр реінтеграції бездомних, який недавно відремонтували. Там є гуртожиток для людей, що вийшли з місць позбавлення волі.

На думку заступника міського голови Світлани Горбунової-Рубан це ланки одного ланцюга. «Величезна робота, яку належить виконати всім причетним службам – це відношення людей, що не були в місцях позбавлення волі, до тих, кому довелося це пройти. Людина, що вийшла з місць позбавлення волі, не завжди може знайти роботу і знову починає займатися протиправними діями. Тому від нас дуже багато залежить», – сказала Світлана Горбунова-Рубан та висловила впевненість у тому, що модель роботи харківського офісу пробації буде успішним і його зможуть перейняти інші регіони України.