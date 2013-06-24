282 голосами народні депутати ухвалили звернення Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації, який та здійснює для недопущення реалізації європейських і євроатлантичних прагнень України.

Голові Верховної Ради Русланові Стефанчуку доручено невідкладно направити текст звернення усім міжнародним партнерам нашої держави. «Запропоновані заходи сприятимуть консолідації міжнародних правових зусиль задля недопущення розширення агресивних дій Російської Федерації проти України і всієї Центрально-Східної Європи», — наголосив він із парламентської трибуни.

Під час недовгого обговорення перед голосуванням депутати всіх партій та фракцій наголошували, що цим закликом Україна звертається до міжнародної спільноти по підтримку свого суверенітету й незалежності у прагненні захисту рідної землі, свого демократичного та проєвропейського вибору.