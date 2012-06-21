Сьогодні компанія Sharp показала в Японії прототип смартфона, екран якого може складатися навпіл. Джерело повідомляє, що смартфон оснащений органічним електролюмінісцентним дисплеєм діагоналлю 6,18 дюйма дозволом 3040 х 1440 пікселів.
Представники Sharp, які були присутні на презентації, заявили, що цей екран витримує 300 000 згинань. Нібито фінальна версія подібного смартфона зможе складатися в обох напрямках, тобто екран зможе надаватися в складеному стані як всередині корпусу, так і огинати його. Однак в коротких роликах прототип показаний з дисплеєм, який складається всередину.
Виробник не називає інших характеристик пристрою, так як саме цей прототип не планується для комерціалізації. Цілком можливо, Sharp провела презентацію для того, щоб привернути увагу інших виробників смартфонів, які можуть розмістити відповідні замовлення для своїх пристроїв.
Нещодавно компанія Sharp запатентувала смартфон нестандартної форми, який може згинатися в двох місцях, а також ігровий складаний смартфон.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»