Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна долучився до проєкту з оцифрування експонатів. 500 картин графіки вже почали переводити у новий формат, а цифрові копії перетворять в 3D моделі. З такою ініціативою виступила «Агенція розвитку Миколаєва», яку підтримав Український культурний фонд. В агенції заявили, що в такий спосіб можна продемонструвати широкому загалу музейні предмети мистецтва, які раніше не виставлялися в залах музею та водночас зацікавити любителів сучасних технологій.
До культурної спадщини проєкту ввійшли твори ХVІІІ-ХІХ століть, авторами яких є такі відомі митці, як Айвазовський, Рєпін, Сєров, Бенуа, Шишкін, Коровін та ще понад 20 художників. Всього ж у фондах музею зберігається колекція графіки з семи тисяч експонатів. Співробітники музею вважають, що робота з оцифрування сприятиме обліку предметів мистецтва та їхньому збереженню.
Як зазначила заступник директора Миколаївського художнього музею з наукових питань Лариса Твєрітінова, саме графічні роботи є менш вивченими. Якщо каталог творів живопису в музеї існував завжди, то каталогу графічних робіт не було ніколи. Результатом роботи з оцифрування стане створення вебресурсу з цифровими копіями та окремого друкованого каталогу графічних робіт. Це дозволить всім охочим знайомитися з культурною спадщиною міста та використовувати її в своїй роботі.