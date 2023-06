Проект «Щедрик» або Carol for Charity приніс першого Срібного лева для України у категорії Radio & Audio (Not-for-profit / Charity / Government). Крім того, робота потрапила у 5 шорт-листів у категоріях: Radio & Audio (Use of Music), Radio & Audio (Audio Led Creativity), Media (Use of Audio Platforms) та Entertainment Lions For Music (Use of Licensed / Adapted Music) та Mobile (Mobile Social / Social Purpose). Про це повідомляє Урядовий портал.

Перше «срібло» Канських левів — це важлива нагорода та визнання успіхів України у сфері публічної дипломатії. Я вітаю команду проекту, яка досягла цього результату завдяки нестандартному підходу та переосмисленню всесвітньо відомого твору українського композитора Миколи Леонтовича. Нам вдалося вчергове зачарувати світ не лише красою «Щедрика», але і його важливою гуманітарною місією — допомагати маленьким українцям в умовах повномасштабної російської агресії», - зазначив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Напередодні Різдва 2022 року команда представників Міністерства закордонних справ України, агенції Saatchi & Saatchi Ukraine та громадської організації BRAND UKRAINE актуалізувала слова відомого на весь світ «Щедрика» Миколи Леонтовича. Так з’явилася коляда «Carol for Charity», яка англійською мовою розповіла про реалії війни та почуття українців, а також спонукала увімкнути Shazam і задонатити на підтримку українських дітей.

Колядку виконав Тарас Тополя з гурту «Антитіла», ансамбль ім. Григорія Верьовки та дитячий фольклорний ансамбль “Зернятко” під час чергового масованого ракетного удару рф по Києву в листопаді 2022 року. Актуалізований «Щедрик» вперше почули перед Різдвом у грудні, а потім заспівали наживо у прямому ефірі на національному телебаченні у присутності Президента України Володимира Зеленського. Згодом твір пролунав на 22 радіостанціях в 11 країнах.