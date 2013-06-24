Відучора обов’язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, їхніх структурних підрозділів та закладів освіти. Цей перелік затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я від 04.10.2021 №2153. Працівників, які не щепилися проти COVID-19 протягом визначеного наказом періоду, буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати, нагадує Укрінформ.

Освітяни й працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень відповідно до переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року №595, обов’язковій вакцинації не підлягатимуть.

Наказ про відсторонення від роботи невакцинованих працівників не стосується щеплених однією дозою, запевнив напередодні набуття чинності документа заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.