Головний тренер «Дженоа» Андрій Шевченко вилікувався від коронавірусу та зможе керувати командою з лави запасних у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти «Мілана».

45-річний український спеціаліст перед важливою грою здав негативний тест на COVID-19, повідомляє ТСН з посиланням на Tuttomercatweb.

Зазначимо, що через зараження коронавірусом Шевченко не міг бути присутнім у технічній зоні під час останнього поєдинку Серії А проти «Спеції», який завершився мінімальною домашньою поразкою «грифонів» (0:1). Замість нього вказівки гравцям з лави запасних роздавав його помічник Мауро Тассотті.

Поєдинок «Мілан» - «Дженоа» відбудеться сьогодні, 13 січня, о 22:00 за київським часом. Для Шевченка це буде повернення на стадіон «Сан-Сіро», де він досягнув неабияких успіхів з «россонері» в ролі гравця.

Цього сезону «Мілан» та «Дженоа» вже зустрічалися, було це в рамках Серії А. Тоді «грифонами» вже керував Шевченко, а сама гра завершилася розгромною перемогою «россонері» з рахунком 3:0.

«Дженоа» наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. «Грифони» тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи.