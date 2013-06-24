Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і турецькому народу через землетрус на південному сході країни. Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в дописі глави Української держави у твіттері. «Висловлюю щирі співчуття президентові Реджепу Таїпу Ердогану, турецькому народу й родинам загиблих через землетрус на південному сході Туреччини. Бажаю швидкого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми будемо поруч із турецьким народом», — зазначив Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність України надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи: «Серцем ми з родинами загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Україна готова надати будь-яку необхідну підтримку».

Учора внаслідок потужного землетрусу поблизу турецько-сирійського кордону загинули сотні людей, зруйновано багато будівель. Епіцентр землетрусу силою 7,8 бала був у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, зокрема Сирії та Лівані.