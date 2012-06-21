Центр протидії дезінформації налаштований на співпрацю не лише з органами влади та міжнародними партнерами, а й з представниками ЗМІ і громадянського суспільства задля ефективної роботи у сфері захисту національної безпеки.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі з медіаекспертами та представниками громадянського суспільства, де він познайомив із керівником новоствореного центру Поліною Лисенко.

Андрій Єрмак зазначив, що центр об’єднуватиме всі державні установи, дотичні до боротьби з дезінформацією, повідомляє Офіс Президента.

«Тому дуже швидко ця структура лікування інформаційного простору посяде важливе місце в українському суспільстві й на міжнародному рівні і стане ефективною зброєю, яка захищатиме незалежність і безпеку нашої країни», — переконаний він.

Керівник Офісу Президента зауважив, що без підтримки та взаємодії з журналістською спільнотою і суспільством дуже складно зробити ефективною боротьбу з дезінформацією, оскільки вони найшвидше знаходять приховану інформацію та найоперативніше реагують на інформаційні виклики.

«Кожен з вас проводить необхідні розслідування, встановлює дуже важливі факти. Адже неможливо боротися з дезінформацією зовнішньою, не розуміючи, що відбувається всередині країни, не маючи змоги відповідати чесно на будь-які питання і виклики й вести чесний діалог. Це запорука того, щоб обстоювати українські державні інтереси на міжнародній арені», — наголосив Андрій Єрмак, звертаючись до медіаспільноти.

Керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко зазначила, що з розвитком технологій і нових можливостей комунікації між різними суб’єктами інформація стає дуже потужною зброєю, здатною впливати на свідомість окремої людини, спільноти і процеси державотворення.

Приклади такого впливу — роль соціальних медіа, яку вони відіграли під час виборів президента США, нещодавнє поширення фейків про вакцинацію проти коронавірусу, яке негативно вплинуло на кількість щеплень у всьому світі. Тому, за словами Поліни Лисенко, держава, яка зазнала збройної агресії, що супроводжується постійними інформаційними атаками, повинна бути готовою захищати свій суверенітет в інформаційній галузі.

«Центр має стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають щодня всередині й зовні. Але наголошую, що принцип вільного обігу інформації, свободи волевиявлення та свободи слова йтиме поряд із принципом захисту національної безпеки», — сказала вона, наголосивши, що жоден із цих принципів не буде обмежено в нашій країні.

За її словами, мета центру — створення цілісної політики держави із протидії інформаційним загрозам, побудова системи стратегічних комунікацій, протидія інформаційним операціям держави-агресора, створення інтегрованої оцінки інформаційних загроз, формування позитивного іміджу України у світі, підвищення медіаграмотності суспільства тощо.

«Я особисто зроблю все від мене залежне і навіть більше, щоб центр працював максимально ефективно, здійснюючи ті функції та завдання, які на нього покладено, і забезпечував інформаційну стійкість, стабільність та цілі національної безпеки нашої держави», — сказала керівниця центру.

Після завершення презентації Поліна Лисенко та заступник голови виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський, який залучений до роботи центру як фахівець у галузі інформаційних технологій, відповідаючи на численні запитання представників медіаспільноти, розповіли про організацію роботи центру, план із протидії дезінформації в регіонах, співпрацю з органами влади України та подібними структурами інших країн.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»