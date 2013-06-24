Шкода, нанесена клімату агресією рф, оцінюється у 31 млн тонн викидів парникових газів. Про це Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив у коментарі для Washington Post, передає Урядовий портал.
У статті однієї з найвідоміших у світі газет йдеться про облік викидів парникових газів у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України та шкоду довкіллю внаслідок війни.
Основні тези статті:
- намагаючись легітимізувати незаконну анексію, рф включає у свій щорічний звіт для ООН дані про викиди парникових газів у Криму;
- Україна також включає у свою щорічну звітність оцінку викидів з території Криму і добилася, щоб у всіх документах ООН поруч з інформацією з рф стояла примітка про резолюцію ООН, яка визнає, що Крим – це Україна;
- у листопаді відбудеться Конференція ООН зі зміни клімату 2022 року, на якій будуть обговорюватися питання зменшення світових викидів парникових газів;
- за словами Руслана Стрільця, раніше в ООН лунали заклики до України не політизувати питання боротьби зі зміною клімату, але після початку широкомасштабної війни загроза безпеці всієї Європи з боку рф змусила авторів таких закликів змінити свою позицію;
- голосування Генасамблеї ООН, у якому абсолютна більшість (143 країни світу) засудила незаконну анексію рф тимчасово окупованих територій, надасть Україні необхідну підтримку;
- безпосередня шкода, нанесена клімату війною рф проти України, оцінюється в щонайменше 31 млн тонн викидів парникових газів;
- у 79 млн тонн оцінюється потенційний обсяг викидів парникових газів внаслідок майбутньої відбудови інфраструктури України.