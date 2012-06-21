Старшокласники Новопсковського закладу середньої освіти влаштували проведення дитячих виборів Президента: на імітованій виборчий дільниці підготували бюлетені для голосування, інформаційні стенди з програмами кандидатів, посвідчення виборчій комісії і спостерігачам. Як повідомляє прес-служба групи «Молодіжна Рада Новопсковської ОТГ», так на практиці діти перевіряють знання з предметів правознавство, історія та громадянська освіта.
Особливість виборів М18 в тому, що діти і молодь голосуватимуть не за прізвищем кандидата, а робитимуть свій вибір, орієнтуючись лише на зміст передвиборчих програм.
Акція проводиться в рамках міжнародного проекту «М18: Ми можемо більше!», який було започатковано в Україні у 2015 році з метою підвищення громадянської активності дітей і молоді, формування демократичної культури молодого покоління.
Школярі Новопсковської ОТГ влаштували «дитячі вибори». Фото надане групою «Молодіжна Рада Новопсковської ОТГ».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»