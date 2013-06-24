Заступник міністра внутрішніх справ Мері Акопян та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін обговорили питання підготовки закладів освіти до нового навчального року. Сторони домовилися про проведення спільної інформаційної кампанії, яка стосуватиметься мінної безпеки та правил поводження у надзвичайних ситуаціях. ЮНІСЕФ допоможе в інституціоналізації проєкту «Вихователь з безпеки в освітньому сере­довищі».

Уряд працює над тим, щоб залучити максимум школярів до навчання офлайн. І МВС, і місцеві органи влади докладають усіх зусиль, щоб створити безпечні умови для навчання дітей, зазначила Мері Акопян.

Представники Дитячого фонду ООН наголосили, що й надалі підтримуватимуть ініціативи щодо безпеки дітей.

«ЮНІСЕФ було з Україною до війни, ми залишаємося з вами і нині, в умовах воєнного стану, і так само будемо з вами й надалі», — запевнив голова Представництва ЮНІСЕФ Мурат Шахін.