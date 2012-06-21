Синоптики попереджають про грози, град та сильні пориви вітру у середу, 28 липня, в окремих регіонах України.

Про це у Телеграмі повідомляє ДСНС.

"28 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні 28 липня температура вночі 15-20°, на півдні країни 18-23°; вдень 30-35°, у західних та північних областях 26-31°.