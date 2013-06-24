Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Якщо телефон вкрали, відібрали, куди можна про це повідомити? Як віддалено заблокувати?

Сьогодні телефони – це не тільки засіб спілкування, а і «сховище» великої кількості різних важливих даних: ми тримаємо документи у Дії, отримуємо послуги за допомогою гаджету в банках, здійснюємо покупки в інтернеті тощо. У випадку втрати мобільного, щоб убезпечити свою інформацію, потрібно виконати такі дії:

1. Перш за все повідомте про викрадення своєму оператору, щоб він заблокував SIM-картку.

Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 (всередині мережі Київстар) або 0800-300-466 з інших номерів.

Vodafone: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 (безкоштовно з номера Vodafone Україна) чи 0 800 400 222 (безкоштовно з усіх мереж в Україні).

lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 (безкоштовно з будь-якого номера lifecell) або 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних номерів). Або ж скористатися системою самообслуговування “Мій lifecell” чи звернутися в центр обслуговування абонентів.

Зверніть увагу: зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте її під рукою.

2. Змініть, за можливості, паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, Дія та інші) через інший пристрій.

3. Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.

4. Обов’язково зверніться з відповідною заявою до поліції.

5. Попередьте друзів, що втратили телефон: перестрахуйтеся на той випадок, якщо зловмисники від вашого імені почнуть просити гроші.

Усім користувачам смартфонів не зайвим буде подбати і про превентивні заходи, які полегшать ваше життя у випадку втрати смартфону.