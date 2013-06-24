У Міністерстві внутрішніх справ закликають громадян у разі атак дронами-камікадзе не ховатися у під’їздах чи в автомобілі.

Рекомендації оприлюднила пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Вага бойової частини дрона-камікадзе до 40 кілограмів. Удар утворює потужну вибухову хвилю та велику кількість дрібних уламків. Тому у разі небезпеки користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами та в жодному разі не ховайтеся у під’їздах чи в автівці», - наголосили в МВС.

Зазначається, що якщо людина перебуває на вулиці під час ворожої атаки, потрібно лягти на землю, бажано у заглибині чи за бордюром, та закрити голову руками або сумкою.

Громадян також закликають поінформувати про переміщення дронів або місце їх падіння за номером 102.

«Не намагайтеся збити безпілотник самостійно. Якщо ви зробили фото чи відео дронів, ні в якому разі не викладайте їх у соцмережі. Надайте ці матеріали поліції. Вони поповнять доказову базу злочинів, які вчиняють росіяни на території України», - заявили в МВС.