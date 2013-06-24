Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Часто при відвідуванні сайтів з'являється інформація про використання файлів Cookie: просять погодитись із цим чи відхилити. Що це? Чи безпечно надавати згоду?

Файли cookie (дослівний переклад – печиво) – невеликі текстові файли, які зберігаються у браузері вашого комп’ютера чи смартфону після відвідування вебсайтів.

Вони зазвичай використовуються для ідентифікації користувачів на сайтах. Наприклад, “запам’ятовують”, якими розділами ви цікавилися, які товари обирали, в який час найчастіше заходили тощо. Тож власники сторінок завдяки cookie дізнаються про уподобання відвідувачів і можуть пропонувати їм більш відповідний контент. Окрім того, саме файли cookie дають нам можливість не логінитися щоразу в певному обліковому записі, а користуватися автоматичною авторизацією.

У налаштуваннях комп’ютера користувач може самостійно обрати варіант дозволів для файлів cookie:

дозволяти

блокувати

встановити запит

Якщо ви блокуєте використання cookie на певному сайті, це може призвести до призупинення його повноцінного функціонування або суттєво вплинути на роботу деяких розділів.

Файли cookie безпечні для користувачів, вони не містять вірусів чи шкідливого програмного забезпечення, тож ніякої шкоди комп’ютеру завдати не можуть.

Проте є певні моменти, на які слід звернути увагу. Наприклад, файли cookie рекомендують періодично чистити, щоб вони не займали багато місця на жорсткому диску комп’ютера і таким чином не уповільнювали роботи пристрою. Окрім того, очистка потрібна, якщо ви збираєтесь дозволити користуватися вашим ПК сторонній особі.