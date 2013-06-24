Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.
Що таке шкідливе програмне забезпечення? Якої шкоди воно може завдати комп’ютеру чи смартфону?
Шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ) – це програмне забезпечення, яке за умови запуску може завдати шкоди пристрою різними способами, зокрема – призвести до:
- блокування пристрою та його непридатності для використання;
- крадіжки, видалення або шифрування даних;
- використання пристрою для атак на інші пристрої;
- отримання кіберзловмисниками інформації щодо облікових даних, які дозволяють дістати доступ до систем або служб, якими ви користуєтесь;
- використання для незаконного майнингу криптовалюти на вашому пристрої;
- використання платних послуг на основі ваших даних (наприклад, телефонні дзвінки на платні номери) тощо.
Серед найвідоміших видів ШПЗ – віруси, трояни, програми-вимагачі, хробаки та інші. Детальніше про них можна дізнатися на сайті Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.
Як може поширюватися ШПЗ:
- через електронні листи із небезпечними вкладеннями або посиланнями,
- шляхом експлуатації зловмисником вразливостей систем,
- через флеш-носії,
- при використанні неліцензійних копій програмного забезпечення,
- при завантаженні програмного забезпечення з неофіційних ресурсів тощо.
Щоб убезпечити свій комп’ютер від шкідливого програмного забезпечення:
- завантажуйте програми лише з офіційних магазинів чи вебсайтів розробника,
- не відкривайте підозрілих посилань і вкладень, надісланих на e-mail від невідомих відправників,
- використовуйте та вчасно оновлюйте антивіруси та програмне забезпечення,
- скануйте антивірусом флеш-носії та завантажені файли перед відкриттям,
- не підключайте периферійних пристроїв невідомого походження тощо.