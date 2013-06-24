Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Що таке шкідливе програмне забезпечення? Якої шкоди воно може завдати комп’ютеру чи смартфону?

Шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ) – це програмне забезпечення, яке за умови запуску може завдати шкоди пристрою різними способами, зокрема – призвести до:

блокування пристрою та його непридатності для використання;

крадіжки, видалення або шифрування даних;

використання пристрою для атак на інші пристрої;

отримання кіберзловмисниками інформації щодо облікових даних, які дозволяють дістати доступ до систем або служб, якими ви користуєтесь;

використання для незаконного майнингу криптовалюти на вашому пристрої;

використання платних послуг на основі ваших даних (наприклад, телефонні дзвінки на платні номери) тощо.

Серед найвідоміших видів ШПЗ – віруси, трояни, програми-вимагачі, хробаки та інші. Детальніше про них можна дізнатися на сайті Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

Як може поширюватися ШПЗ:

через електронні листи із небезпечними вкладеннями або посиланнями,

шляхом експлуатації зловмисником вразливостей систем,

через флеш-носії,

при використанні неліцензійних копій програмного забезпечення,

при завантаженні програмного забезпечення з неофіційних ресурсів тощо.

Щоб убезпечити свій комп’ютер від шкідливого програмного забезпечення: