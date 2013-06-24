Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Що таке вразливості програмних продуктів, та якої шкоди через це може зазнати пристрій?

Вразливості – це недоліки, помилки, баги у програмних продуктах, які можуть загрожувати безпеці користувачів.

Наявність вразливостей часто використовують хакери для здійснення кібератак.

Зокрема – для:

проникнення в мережу,

отримання доступу до пристрою,

викрадення облікових даних,

збору інформації тощо.

Саме тому важливо вчасно встановлювати оновлення програмного забезпечення.

Поважні та надійні розробники постійно працюють над оновленнями безпеки, щоб усувати вразливості програмних продуктів. На сторінці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, ви знайдете актуальні новини та рекомендації щодо таких оновлень https://www.facebook.com/UACERT. Також сьогодні бази даних про вразливості у програмних продуктах ведуть багато урядових організацій світу, компаній і дослідників у галузі кібербезпеки (наприклад https://nvd.nist.gov/– база даних Національного інституту стандартів і технології США).

Слідкуйте за оновленнями операційних систем і програмного забезпечення.

У Windows: Налаштування – Оновлення та захист – Windows Update. Тут можна перевіряти наявність оновлень, переглядати журнал оновлень, робити додаткові налаштування

Mac: меню Apple – Системні параметри – Оновлення системи

Налаштування – Оновлення ПЗ

iOS: Параметри – Загальні – Оновлення ПЗ

Нагадаємо: завжди використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення. Зламані версії програм можуть стати каналом витоку інформації.