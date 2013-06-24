У січні 2023 року завершено реформу монетизації пільг, яка була розпочата в 2019 році. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг їх одержувачам з січня поточного року надаються виключно у грошовій готівковій формі (нарахування — у січні, виплата — у лютому).

Метою Міністерства соціальної політики є забезпечення підтримки найменш захищених верств населення, зокрема, через інструмент надання пільг на житлово-комунальні послуги. Це є одним з ключових моментів підтримання платоспроможності і соціального захисту громадян.

Також Міністерство працює над підвищенням мотивуючого фактору соціальних допомог, через монетизацію виплат у тому числі. Це означає, що завдяки реалізації реформи з надання виплат виключно в грошовій формі, людина може отримати «на руки» свої гроші і, зекономивши енергоресурси, витратити зекономлену суму на інші потреби. Це є одним з ключових інструментів підвищення мотивації громадян до енергозбереження.

Раніше існували дві форми грошової виплати: готівкова та безготівкова. Зміни, що вступили в силу, стосуватимуться пільговиків, які у 2022 році отримували пільги у грошовій безготівковій формі (кошти надходили на обліковий запис в АТ «Ощадбанк», звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг).

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам тепер здійснюється у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України:

— Тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ «Укрпошта». Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.

— Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта», де людина одержує пенсію.

— Пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами (тобто в Пенсійного фонду України відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставки коштів) кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ «Ощадбанк».

Про відкриття такого рахунку в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до АТ «Ощадбанк» для укладення договору банківського рахунку.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення АТ «Укрпошта», він має звернутися із відповідною заявою до органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:

— особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України;

— поштою;

— через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Слід зазначити, що пільговики, які отримають пільгу у грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми виплаченої їм пільги, тобто АТ «Ощадбанк» більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами житлово-комунальних послуг, як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі.

Міністерство соцiальної політики України