На Донеччину за кілька днів до початку календарної весни прибула партія гуманітарної допомоги для жителів прифронтової зони. Цього разу люди поблизу лінії розмежування отримають те, без чого цієї пори не ходять на городи чи присадибні ділянки, — набори насіння помідорів, огірків, перцю, капусти, редиски, гарбузів, гороху, салату тощо. Цей дуже важливий навесні гуманітарний вантаж жителям області передали активісти міжнародної асоціації «Емануїл» у межах проекту «Їжа на щодень». Ініціатори проекту пропонують не тільки істотну допомогу — насіння отримають понад 6 тисяч родин. А це можливість самотужки подбати про врожай і забезпечити себе овочами. Досвід підтвердив: у людей, які навесні отримали набори насіння і старанно попрацювали, восени не було нарікань на порожні погреби чи комори.
ВЕСНЯНІ КЛОПОТИ