Пасажирів, які користуватимуться послугами авіаліній групи Lufthansa, на борту літака більше не вітатимуть звертанням «пані та панове». Натомість його замінять гендерно нейтральною альтернативою. Екіпажу запропоновано використовувати такі привітання: «Дорогі пасажири», «Ласкаво просимо на борт» або просто «Доброго ранку (вечора)». Про це заявив офіційний представник Lufthansa німецьким ЗМІ.

Компанія вже почала використовувати гендерно нейтральну мову у внутрішньому спілкуванні, але поступово впроваджуватиме зміни і щодо пасажирів. Це рішення стосується авіакомпаній Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airline, Swiss та Eurowings.