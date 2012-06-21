В Умані на Черкащині планують створити туристичний центр. Про це під час перебування в Україні прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу домовилися українське та ізраїльське керівництво.
У коментарі виданню «Лівий берег» помічник Президента України з міжнародних питань Андрій Єрмак розповів про можливі перспективи розвитку міста. Відвідавши його, учасники українсько-ізраїльської делегації переконалися у великих можливостях, зокрема значній кількості потенційних інвесторів, які готові вкладати кошти у розвиток інфраструктури. Новозбудовані готелі, лікарня, аеропорт та інші об’єкти дадуть змогу перетворити місто на значний туристичний центр. Сюди їздитимуть не тільки прочани.
Розроблено програму «25 магнітів», згідно з якою в кожному регіоні буде власна фішка, що привертатиме увагу туристів. Проєкти ще потребують обговорення з потенційними інвесторами.