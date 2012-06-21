Одинадцятикласниця Миргородської ЗОШ №9 Марина Хоменко перемогла у фіналі українсько-німецького молодіжного проекту «Молодь дебатує», що пройшов у Харкові й зібрав майже 200 учасників з учителями. Старшокласниця із Полтавщини участь у дебатах взяла уперше.
«Навіть на регіональному етапі в Полтаві не думала, що зможу потрапити на півфінали до Харкова. Це було моєю мрією», — зізналася вона.
До дебатів ученицю готувала й допомагала їй упоратися із хвилюванням учителька української мови і літератури Наталія Семеренко. За словами вчительки, Марина дуже цілеспрямована, однак часто себе недооцінює. Але в цьому разі поставила перед собою мету й досягла її.
Марина Хоменко обстоювала ідею електронних виборів в Україні. Разом із партнеркою Аліною Угрімовою з Костянтинівки Донецької області вона переконувала опонентів, глядачів і журі, що впровадження електронних виборів як альтернативного способу голосування приверне до виборчого процесу людей, які раніше у виборах участі не брали. Як приклад школярки наводили досвід інших країн, зокрема Естонії. Їхні опонентки вважали, що створення паралельної системи голосування не тільки обійдеться бюджету в круглу суму, а й створить додаткові можливості для махінацій і втручання у вибори ззовні. За приклад узяли досвід Франції та США, де електронні системи виборів критикують і поступово скасовують.
У підсумку перемогла учениця, яка дала змогу всім дебютанткам максимально долучитися до обговорення, допомагала розвитку дискусії, сприяла глибшому і різнобічному висвітленню проблеми. Саме за такими критеріями оцінювали учасників проекту.