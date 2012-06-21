Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останні зливи, що проходили по Сумщині і в тому числі в обласному центрі, стали індикатором негативного стану зливної системи в місті. Як правило, вона не «спрацьовувала» належним чином, дощова вода розливалася вулицями, створюючи аварійні ситуації як для водіїв, так і пішоходів.
Аби ліквідувати цю проблему, за дорученням міського голови Сум Олександра Лисенка взялися за очистку зливної мережі, залучивши до роботи кваліфікованих фахівців зі столиці. Вже перші перевірки підтвердили: в системі накопичилося багато піску, адже її не чистили понад два десятиріччя.
Роботу розпочали з вулиці Харківської, звідки після проходження перших 600 метрів видобули кілька тонн піску. На черзі ще 1300 метрів мережі. Затим ремонтники перейдуть на проспект Михайла Лушпи, який також вважається одним із проблемних стосовно водовідведення, інших ділянок міста.
Передбачається, що роботи, замовником яких стало комунальне підприємство «Шляхрембуд», триватимуть до початку червня.