Темпи евакуації напередодні зими залишаються високими. Щодня у більш безпечні регіони центральної та західної України виїжджає близько тисячі громадян.

Зокрема, триває обов’язкова евакуація з Донецької області. Лише за минулий місяць із Донеччини до більш безпечних регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких більш як 700 дітей і понад 500 осіб з інвалідністю. Загалом з Донеччини евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних громадян, серед яких більше ніж 131 тисяча дітей і понад 24 тисячі осіб з інвалідністю.

Також упродовж поточного місяця не припинялася евакуація з тимчасово окупованих територій. Хоча нині, на жаль, вона йде надто важко. Можливість виїхати з ТОТ майже вичерпана. Окупанти фактично припинили пропускати евакуаційний транспорт із Херсонської та Запорізької областей. Вони чинять будь-які перепони: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо.

Майже за місяць вдалося виїхати лише невеликій кількості людей. Стільки раніше виїжджало за одну-дві доби. З Херсонщини евакуювалися понад 1,3 тисячі осіб, із Запорізької області — близько 1,4 тисячі громадян.

Водночас зростають темпи евакуації зі звільнених територій, де напередодні зими поки неможливо відновити системи життєзабезпечення.

Мінреінтеграції нагадує, що повідомити про бажання евакуюватися можна через чат-бот — Minre_1548_Help_Bot або ж на гарячу лінію міністерства: 15-48.