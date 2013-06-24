У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщене повідомлення провокаційного характеру. Контенту сайтів при цьому змінено не було, і витоку персональних даних не відбулося. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України .

З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.

Більшу частину постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Також повідомляємо, що мобільний застосунок Дія працює в штатному режимі.