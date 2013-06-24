Верховною Радою України 3 листопада 2022 року прийнято Закон України № 2709-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень» (далі – Закон № 2709).

Цим законом внесено зміни до Бюджетного кодексу України, якими на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, покладено обов’язок визначення часток для зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій, оприлюднення таких часток на вебпорталі ДПС та надання їх Державній казначейській службі України.

На виконання вимог Закону № 2709 Міністерством фінансів України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України, яким затверджується Порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування.

Механізм полягає в тому, що зазначений акцизний податок зараховується до бюджетів місцевого самоврядування автоматично та пропорційно до обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за попереднє півріччя з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій.

Отже, обсяг зарахованого до відповідного бюджету місцевого самоврядування акцизного податку з пального буде залежати від актуальності адрес господарських об’єктів, на які зареєстровані РРО та повноти відображення обов’язкових реквізитів у відповідних графах розрахункових документів, зокрема, кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД.

Для забезпечення отримання бюджетами місцевого самоврядування належних сум частини акцизного податку з виробленого в Україні і з ввезеного на митну територію України пального та запобігання виникненню зайвих підстав для фактичних перевірок суб’єктів господарювання просимо платників податків звернути увагу на необхідність правильності заповнення всіх реквізитів розрахункових документів та реєстраційних даних.

Пресслужба Державної податкової служби України