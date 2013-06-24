Платники податків здійснювали протягом січня – березня 2022 року операції з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів.

У зв’язку з цим у платників податків виникають питання щодо практичного застосування норм податкового законодавства до вказаних вище операцій, зокрема, використання переліків відходів та брухту чорних і кольорових металів для цілей застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ.

Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який набрав чинності 01.01.2022, було продовжено до 01.01.2027 дію тимчасового режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ), до операцій з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД.

Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Так, до 01.01.2022 діючими були переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість (далі — Переліки), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 15 (далі – Постанова КМУ № 15).

Надалі дію Переліків було продовжено до 01.01.2027 шляхом внесення постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 337 (далі – Постанова № 337) змін до Постанови № 15.

Зокрема, Постанова № 337 набрала чинності з дня опублікування (газета «Урядовий кур’єр» № 65 від 22.03.2022), а саме 22.03.2022.

З огляду на викладене, тимчасовий режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, застосовується до операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснюються, зокрема, з 01.01.2022 до 01.01.2027 (у тому числі до таких операцій, що здійснювалися протягом січня – березня 2022 року).

Крім того, починаючи з 01.01.2022 до таких операцій застосовуються правила, визначені статтею 199 розділу V ПКУ.

Пресслужба Державної податкової служби України