Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє Урядовий портал.

З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині.

З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм терористи випустили 32 снаряди.

Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей та вихователів в укриття.

По околицях Новотошківського російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Трудівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Старогнатівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Старий Айдар та Мар’їнка - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Південне, Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Новоселівка Друга - з протитанкових ракетних комплексів.

В напрямку Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Мар’їнка – з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

В напрямку Попасна – зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Невельське - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Шуми - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Повозванівка – з артилерії калібру 152 мм.

В напрямку Травневе - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Станиця Луганська - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Піски - з мінометів калібру 82 мм.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.