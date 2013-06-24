Законом України від 12 січня 2023 року № 2876-IX «Про внесення змін до розділу ХХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України (далі — ПКУ) щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування» (далі — Закон № 2876) підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктами 89 та 90, якими на період дії воєнного стану збільшено строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) податкових накладних / розрахунків коригування, встановлені пунктом 201.10 статті 201 ПК, та зменшено розміри штрафів за їх порушення.
Закон № 2876 опублікований 07.02.2023 та набрав чинності 08.02.2023.
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