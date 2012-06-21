Досить сумнівний рекорд вдалося встановити 30-річному жителеві Краматорська, у якого відбулося різке загострення досі не відомого захворювання з поки що неофіційною назвою телефоноголізм. Із 1 жовтня минулого року і до 12 лютого цього зробив майже 47 тисяч телефонних дзвінків! І всі за тим самим номером. Навіть не до коханої, що ще можна було б спробувати зрозуміти. А до швидкої допомоги. Робив він це щодня із завидною впертістю, затятістю, невтомністю і періодичністю. Хоч про стабільність активності таки що не йдеться: бувало, протягом доби «телефоноголік» набирав номер «103» всього 100 разів, а іншої — майже тисячу. А ще, як свідчать медики, телефонозаклопотаний дядько встигав кричати у трубку «грубі та цинічні образи» на їхню адресу.
Цей рекорд зафіксувати були змушені правоохоронці, до яких звернулися лікарі. А потім відбувся суд: «телефонну гарячку», тобто дії підозрюваного, кваліфікували за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку, яке супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Судді визнали: незвичайна телефонна активність громадянина призвела до тимчасового порушення нормальної діяльності станції швидкої медичної допомоги Краматорська.
Судово-медична експертиза підтвердила наявність у підозрюваного психічного захворювання, тому його визнали непідсудним. Отож його відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні зі звичайним наглядом. Але, сподіваються медики швидкої допомоги, без телефону.