До Києва вдруге за час повномасштабної війни приїхав американський актор Шон Пенн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, актор знімає документальний фільм про російсько-українську війну. Він вже попрямував до Бучі та Ірпеня, щоб побачити наслідки дій російських загарбників.

Як повідомлялося, американський актор та режисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн перебував в Україні 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення. Він приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які відбуваються в Україні, та донести світові правду про вторгнення росії.

У листопаді 2021 року Пенн також приїжджав до України. У межах підготовки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.