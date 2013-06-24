Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу через бойові дії.

Про це заявила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна на польсько-українському економічному форумі під час дебатів з питань соціальної політики та викликів в контексті війни в Україні, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Війнаруйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», - зазначила Бережна.

За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян, а також створення нових робочих місць. На це спрямовано низку урядових програм, які вже запущені й успішно працюють.

Зокрема серед таких програм заступниця міністра назвала доступне кредитування для бізнесу, релокацію підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантову підтримку розвитку підприємництва єРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт в рамках проєкту “Армія відновлення”, програми допомоги з часткового безробіття.

«Ми розуміємо, що на шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. І сподіваємось, що міжнародні партнери підтримають нас в цьому, зокрема й наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасового захисту. Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну», - наголосила Бережна.

Вона зазначила, що кожен з партнерів України зможе знайти свій сегмент та долучитись до великої програми відновлення України. Як через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об'єктів, так і підтримуючи окремі програми, спрямовані на розвиток бізнесу та стимулювання зайнятості, які передбачають можливість залучення будь-яких джерел, у тому числі благодійних внесків, гуманітарної допомоги, грантів, дарунків, міжнародної допомоги тощо.

«Україна зараз динамічно змінюється, щоб стати кращою для своїх громадян і відкритим та надійним партнером для своїх друзів-поляків», - підсумувала Бережна.

Нагадаємо, за програмою релокаціїз регіонів активних бойових дій у більш безпечні переїхало 770 підприємств, із них 599 уже відновили свою діяльність.