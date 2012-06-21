Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті вже в 24-ий раз діячам літератури і мистецтва вручили обласні премії, відзначивши їхні творчі досягненні у 2019 році. Нагородження, відкладене в часі через карантинні обмеження, зібрало в залах обласного художнього музею ім. Йосипа Бокшая 29 літераторів і митців, які працюють у різних видах мистецтва. Дипломи і вагомі грошові винагороди лауреатам вручали голова облдержадміністрації Олексій Петров, а також заступник голови обласної ради Петро Грицик.
Серед відзначених преміями є відомі автори, як от лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка в галузі літератури Мирослав Дочинець, письменник і різьбяр Петро Ходанич, поет Василь Кузан, автор художніх книжок для дітей Василь Шкіря, поетка і перекладачка Надія Панчук, композитор Віктор Теличко, майстер графіки Одарка Долгош. Але є й нові обличчя — керівник народного ансамблю танцю «Турянська долина» Едуард Воронич, викладачка Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора Віра Мадяр-Новак, актор обласного музично-драматичного театр у імені братів Шерегіїв Дмитро Сньозик, директор і художній керівник Закарпатського театру драми і комедіїВасиль Снітар. Трупа цього, створеного зовсім недавно колективу відзначилася постановкою спектаклю про події Карпатської України — «Останнє танго в Хусті».
Відколи на Закарпатті вручаються обласні премії в галузі літератури й мистецтва, ними нагороджені понад 500 авторів літературних творів і літературознавців, а також художників, акторів, режисерів, музикантів. Цього разу вперше премії вручали і в такому виді мистецтва як хореографія. Ця премія носитиме назву видатної краянки, народної артистки України, легенди Закарпатського академічного народного хору Клари Балог.
«Відзначення діячів культури і мистецтва обласними преміями сприяє примноженню здобутків у багатій закарпатській регіональнійкультурі, водночас сприяє лауреатам і у їхньому виході на всеукраїнські обшири. Радий, що обласна влада знаходить можливості для того, аби продовжувати приємну традицію з преміювання кращих досягнень», — прокоментував «Урядовому кур’єру» голова регіонального осередку Національної Спілки композиторів України Віктор Теличко.