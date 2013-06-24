Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення чотирьом росіянам, пов'язаним з владою рф, у масштабних хакерських атаках на цивільну критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє мін'юст США, передає Укрінформ.

«Департамент юстиції США оприлюднив два обвинувальні акти проти чотирьох громадян рф, які працювали на російський уряд. Їх обвинувачено у спробі, підтриманні та вчиненні кібервторгнень, спрямованих проти глобального енергетичного сектора в період між 2012-м та 2018 роками», - йдеться у повідомленні.

За даними мін'юсту, дії російських хакерів зачепили тисячі комп’ютерів сотень компаній у 135 країнах.

Повідомляється, що троє обвинувачених працювали у ФСБ, а четвертий - у дослідницькому інституті при міноборони рф.

«Підтримувані державою російські хакери становлять серйозну та постійну загрозу критичній інфраструктурі як у США, так і в усьому світі», - заявила заступниця генпрокурора США Ліза Монако.

Вона додала, що США разом із партнерами рішуче налаштовані викривати та притягати до відповідальності підтримуваних державами хакерів, які загрожують критичній інфраструктурі.

Як повідомлялося, за даними Держспецзв'язку, від моменту військового вторгнення рф в Україну найбільше DDoS-атак зазнали ресурси Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Президента, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.