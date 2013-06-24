Міністерство торгівлі США запровадило нові експортні обмеження проти 71 компаній з росії та білорусі за агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у документі, опублікованому на сайті федерального реєстру США.

«У відповідь на подальше вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року Міністерство торгівлі вносить ще 71 юридичну особу до реєстру щодо заборони на експорт до росії й білорусі. Ці суб’єкти були визначені урядом США як такими, чиї дії суперечать інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів», - йдеться у документі.

Зазначається, що у список, зокрема, увійшли Центральне морське конструкторське бюро «Алмаз», Центральне конструкторське бюро морської техніки «Рубін», Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина, Дослідно-конструкторське бюро імені А. С. Яковлєва та компанія «Газпром нафта шельф»,

Однією білоруською юрособою у переліку є представництво компанії «Елерон».

Нагадаємо, у четвер уряд Сполучених Штатів оголосив про нові санкціїпроти фізичних та юридичних осіб російської федерації у зв'язку із повномасштабним вторгненням в Україну, у тому числі проти державних чиновників і бізнесменів, а також підприємств, яхт та іншого майна.