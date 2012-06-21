Перший день змагань з орієнтування на місцевості, що проходили поблизу села Реутинці Кролевецького району на Сумщині, для учасників став ледь не фатальним. Один з юних спортсменів, 13-річний Микола Гавриленко, стартувавши на узліссі, так і не дійшов до фінішу. Після того як надійшло повідомлення про зникнення підлітка, до його пошуків долучилися представники чотирьох районних відділень поліції, ДСНС, нацгвардійці, мисливці, єгері, не кажучи про родичів, сусідів, знайомих. Усю ніч прочісували навколишню місцевість, але безрезультатно. І лише вранці наступного дня хлопця знайшли місцеві мисливці Сергій Хиль та Сергій Гузєй, які побачили його біля покинутого будинку, де той грівся біля розпаленого вогнища. Це було за 10 кілометрів від місця проведення змагань. На щастя, все минулося щасливо, хоч юний спортсмен пережив великий стрес. Розповів, що довго блукав лісовими нетрями, аж доки натрапив на покинутий будинок, у якому й зупинився. Щоб не змерзнути, розпалив вогнище, і так урятувався від переохолодження. До слова, батько Миколи перебуває в зоні проведення ООС. Коли дізнався про синову пригоду, одержав дозвіл на поїздку додому. Тепер хлопець приходить до тями разом з рідними.
НП