Регулятор лікарських засобів Великобританії (MHRA) схвалив перший препарат для лікування симптомів COVID-19, повідомляє ВВС. Препарат має назву «Молнупіравір» і випускається у формі таблеток. Його треба вживати двічі на день пацієнтам, у яких діагностували коронавірус на ранніх стадіях.

Спочатку цей препарат розробляли для лікування грипу. Та під час клінічних випробувань з’ясувалося, що у випадках із коронавірусом він також знижує ризик госпіталізації та ймовірність смерті майже вдвічі. Так, Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила противірусний препарат, яким можна лікувати COVID-19 у домашніх умовах.

«Молнупіравір», розроблений американськими фармацевтичними компаніями Merck, Sharp and Dohme (MSD) і Ridgeback Biotherapeutics, — перший оральний противірусний препарат для лікування COVID. Він запобігає розмноженню вірусу, підтримує його низьку концентрацію в організмі і зменшує тяжкість перебігу захворювання. У MHRA заявили, що препарат дозволено використовувати людям, які мають легку й помірну форми COVID і принаймні один фактор ризику розвитку важкої форми хвороби, серед яких ожиріння, літній вік, діабет або захворювання серця. Виконавчий директор MHRA Джун Рейн наголосила, що «Молнупіравір» — це перший схвалений противірусний засіб проти коронавірусу, який можна вживати орально, а не вводити внутрішньовенно. «Це важливо, оскільки означає, що препарат можна вводити у домашніх умовах до того, коли COVID-19 переходить у важку стадію», — сказала Джун Рейн.

Велика Британія вже замовила «Молнупіравір» у кількості, необхідній для 480 тисяч курсів лікування. Ця партія має надійти в країну до кінця року. А також 250 тисяч курсів аналогічного експериментального препарату, який нині розробляє американська фармацевтична компанія Pfizer. У британському уряді не розкривають деталей цього контракту. Але відомо, що уряд США попередньо закупив 1,7 мільйона курсів «Молнупіравіру» вартістю близько 1,2 мільярда доларів. Інші країни, серед яких Австралія, Сінгапур і Південна Корея, також уклали угоди про закупівлю препарату.

Попередні клінічні випробування «Молнупіравір» пройшли серед 775 пацієнтів, які мали початкову стадію COVID. Під час випробувань 7,3% тих, хто отримував препарат, було госпіталізовано. Це порівняно з 14,1% учасників, яким давали плацебо. У групі, яку лікували «Молнупіравіром», не було смертей, але вісім пацієнтів, яким під час дослідження давали плацебо, померли від COVID. Результати досліджень свідчать, що для того, щоб «Молнупіравір» давав ефект, його потрібно вживати за появи перших симптомів хвороби.