На засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності за участі Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко схвалено План заходів щодо гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Розпочинаємо системну реалізацію Плану з розмінування земель сільськогосподарського призначення в 9 регіонах України, постраждалих від широкомасштабного вторгнення, прийнятого в рамках Міжвідомчої групи з питань гуманітарного розмінування. Обстеженню та в разі необхідності розмінуванню підлягає понад 470 тисяч 854 гектари земель. Це надзвичайно велика площа, навіть, якщо враховувати, що за результатами обстеження безпосередньо підлягатимуть розмінуванню значно менші обсяги. Тому нами розроблено чіткі та прозорі критерії пріоритетності розмінування – за щільністю забруднення та економічною доцільністю очищення території.

В першу чергу зусилля з розмінування будуть спрямовані на малозабруднені землі з багаторічними насадженнями, чи заплановані під посів овочевих та баштанних культур. Також сьогодні ухвалено важливе рішення провести максимально широку інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо ризиків, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, розглянуто важливі рішення, що сприятимуть пришвидшенню гуманітарного розмінування територій», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки, голова Міжвідомчої групи з питань гуманітарного розмінування Юлія Свириденко.

Схваленим Планом передбачено гуманітарне розмінування Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей. При цьому найбільш економічно обґрунтованим визнано зосередження зусиль на розмінуванні (гуманітарному розмінуванні) першочергових земель сільгосппризначення в Миколаївській та Черкаській областях. Нагадаємо, що в Миколаївській області гуманітарне розмінування вже розпочалося.

Згідно з критеріями, вказаними в Плані, щільність забруднення, що впливає на час, необхідний для обстеження та очищення територій, поділяється на категорії:

низька – території, де не велися бойові дії, але існує ймовірність виявлення ВНП;

середня – деокуповані території, які потрапляли в зону постійних обстрілів, здійснювали свою діяльність військові формування і на яких є висока ймовірність виявлення ВНП;

висока – території поблизу лінії бойового зіткнення, стосовно яких є інформація щодо встановлених мінних полів та застосування засобів дистанційного мінування.

Інформацію щодо сільськогосподарських земель за щільністю забруднення та категоріями економічної доцільності готують територіальні громади та подають її до обласної військової адміністрації.

При цьому, як зазначено в рішенні, за підсумками засідання Національного органу з питань протимінної діяльності ОВА мають забезпечити проведення весняно-польових робіт та не допустити невикористання розмінованих земельних ділянок.

Також на засіданні погоджено питання щодо включення до Нацоргану представника Міністерства економіки України.

«Міністерство економіки разом з іншими органами центральної влади, вже представленими в складі Нацоргану, включене в процес підготовки та реалізації заходів з розмінування. Отже, далі працюватимемо спільно за усіма напрямками задля того, щоб максимально пришвидшити очищення території України», - зазначила Юлія Свириденко.

Крім того, на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності було розглянуто питання нострифікації (визнання закордонних документів про кваліфікацію саперів) задля швидкого залучення до робіт з розмінування іноземних фахівців, питання моніторингу розмінування тощо.