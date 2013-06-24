Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у вівторок, 17 травня, підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє місія Швеції при НАТО у Tвіттері.
«Сьогодні вранці міністр закордонних справ Анн Лінде підписала шведську заявку на вступ до НATO », - заявили у місії.
Учора шведський уряд офіційно заявив про рішення подати заявку на вступ до НАТО. Також у понеділок прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Швеція має вступити в НАТО разом із сусідньою Фінляндією, щоб «гарантувати безпеку шведського народу».
Нагадаємо, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ого