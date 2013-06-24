том PROSTO поліпшить надання послуг жителям громад у межах реформи з децентралізації. Завдяки цьому громади, які планують створити центри надання адмінпослуг або прагнуть модернізувати вже наявні, матимуть експертну підтримку. Для керівництва громад і працівників ЦНАПів проводитимуть навчальні тренінги, що допоможуть ефективніше надавати послуги.

«Амбітна мета Мінцифри — до 2023 року забезпечити сучасний державний сервіс у кожній громаді. Для цього ми комплексно розвиваємо та збільшуємо мережу ЦНАПів, запроваджуємо цифрові інструменти, навчаємо працівників і вводимо моніторинг та оцінку якості адмінпослуг. Переконана, що спільно із проєктом PROSTO нам вдасться ще більше наблизитися до реалізації всіх цілей і зробити ЦНАПи місцем, що перевищує очікування відвідувачів», — коментує майбутні перспективи заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

«У межах проєкту PROSTO допомагаємо громадам збільшувати їхню спроможність, надаючи комплексну експертну підтримку у створенні ефективних центрів надання адміністративних послуг. Підвищуватимемо обізнаність місцевої влади і працівників ЦНАПів щодо прозорості, інклюзії та гендерної рівності, використовуючи найкращі шведські практики. Сподіваюся, новостворені громади України скористаються можливостями PROSTO й підвищать якість і поліпшать доступність послуг для своїх жителів», — зазначила радниця, керівниця відділу підтримки реформ Посольства Швеції в Україні Сесилія Круна.

Як запевняє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, PROSTO стане майданчиком для діалогу між центральним урядом і місцевою владою та працюватиме над удосконаленням законодавства і державних політик у сфері послуг.